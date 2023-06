Intercettato dai cronisti all'uscita della sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano, dove si era recato per incontrare la dirigenza nerazzurra, Mattia Zanotti ha risposto così alle domande dei cronisti: "San Gallo? Ho messo a posto il contratto, abbiamo parlato solo di questo. Sono contentissimo del rinnovo, l'Inter è una grande società e sono felice di proseguire questo percorso".

Come valuteresti un prestito?

"Non so nulla, poi parleremo con la società. Vedremo più avanti".

FcIN - La tua idea è comunque andare a giocare in prestito?

"Il mercato è aperto, c'è ancora tempo".

Con Inzaghi ti sei confrontato?

"No, magari in futuro. Sono contento del rinnovo, ho prolungato di due anni".

Mondiale Under 20, c'è amarezza ma anche soddisfazione?

"Un grande percorso, non se lo aspettava nessuno e per questo è stato emozionante. Ci siamo presi i complimenti che meritiamo".

FcIN - Da chi hai preso pi consigli? Il tuo sogno?

"Da tutti quelli del mio ruolo, Darmian, Dimarco e Bellanova, che stiamo vedendo all'Europeo. Il sogno è giocare fisso in prima squadra, speriamo di farlo un giorno".

Di seguito il video (CLICCA QUI SE LEGGI DA APP)