Presente all'Evento Stampa per celebrare i 10 anni del Progetto 'Sport In Cattedra – Io Tifo Positivo', il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha espresso la sua concezione di rispetto, concetto da instillare nei giovani. Di seguito le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it. "La nostra è una responsabilità sociale. Come club noi ci teniamo tantissimo a questo tipo di progetti per poter trasmettere i nostri valori, che fanno parte del nostro dna, di poter essere al fianco di tanti bambini" ha premesso Pupi.

Che cos’è per un bambino giocare a calcio?

“Io da bambino sognavo di diventare un calciatore. Poter dare a questi bambini un insegnamento educativo attraverso lo sport credo sia fondamentale per la loro crescita. Ci teniamo sempre a poter essere al loro fianco”.

Ancora oggi succedono cose non gradevoli negli stadi. Cosa si sente di dire?

“Di continuare con questi progetti, continuare a poter mandare messaggi positivi. Speriamo che un giorno possa esserci in tutti la consapevolezza così da non far accadere più questo genere di problemi negli stadi”.

Nell’NBA nessuno tifa contro l’altro. Si arriverà mai a questo?

“Bisogna avere rispetto per chiunque, non soltanto nello sport ma nella vita di tutti i giorni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!