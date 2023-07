Pochi minuti fa il Monza ha annunciato l'arrivo in prestito per la nuova stagione di Valentin Carboni, che raggiunge in rosa il fratello Franco e il padre Ezequiel, allenatore delle giovanili. Lo stesso talento argentino ha parlato ai giornalisti dopo la firma del contratto.

Hai firmato, sei un giocatore del Monza.

"Sì, ho firmato adesso, sono molto contento e ho tanta voglia di iniziare".

Ritrovi tuo padre e tuo fratello.

"Sì, ci ritroviamo tutti lì, cercheremo di fare il meglio per i Monza".

La scorsa stagione hai esordito in Serie A con l'Inter, ora hai questa occasione di avere continuità.

"Cercherò di migliorare, di giocare continuità e di aiutare la squadra come posso".

Gagliardini ti ha chiamato?

"Sì, mi ha telefonato e mi ha detto che mi aspettava".

Marotta ha consigliato di acquistarti al Fantacalcio. Cosa ne pensi?

"Mi fa piacere che una persona come lui lo dica, cercherò di segnare qualche gol".

