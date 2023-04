Dopo l'arrivo del vice presidente Javier Zanetti, anche Steven Zhang è giunto nel locale di Carlo Cracco in centro a Milano per il canonico pranzo UEFA. Il presidente nerazzurro è arrivato alla solita location del centro di Milano subito dopo gli altri dirigenti Beppe Marotta e Alessandro Antonello e il presidente dei Benfica Manuel Rui Costa, accolto con entusiasmo dai presenti. In particolare, qualcuno ha chiesto a Marotta di portare a Milano la Champions League. A seguire le immagini (clicca qui per vedere il video da app).