Ospite speciale a 'InterOttanta', evento che si è svolto al centro convegni 'Fondazione Stelline a Milano', dove ha ricevuto il riconoscimento 'Grandi Guglie della Grande', l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato all'appassionato pubblico presente: "Non merito tutta questa simpatia e questo affetto, ma lo prendo volentieri. Il ricordo di tante avventure ed emozioni ci unisce tutti, è bellissimo. Il tanto coraggio e carattere che abbiamo avuto tutti insieme nell'affrontare quotidianamente le vicende dell'Inter. Devo dire che domani sera qualcuno deve avere lo stesso coraggio e la stessa forza perché nulla è scontato. Bisogna sperare sinceramente di farcela, dopodiché continueremo a parlare in maniera gloriosa della nostra squadra. E se non è gloriosa, affettuosa, se non è affettuosa, di grande innamorati".