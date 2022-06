Per la seconda volta da quando è arrivato nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, dove si è recato per le firme, Romelu Lukaku si è affacciato per salutare la folla che lo acclamava dalla strada. Rispetto al primo tentativo, Big Rom è uscito proprio sulla balconata dell'HQ nerazzurro e con ampi gesti ha mostrato tutta la sua gioia ai tifosi. Tra questi, uno gli ha urlato tre volte "Ti amo", strappando più di un sorriso ai presenti. A seguire le immaginni.