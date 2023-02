Può essere il prossimo derby uno degli ultimi al Meazza in vista della costruzione del nuovo stadio? FcInterNews.it lo ha chiesto al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: "Dovrebbe esserlo, ho sempre sostenuto che le squadre di un certo livello, per poter competere al massimo abbiano bisogno di uno stadio nuovo, moderno ed efficiente, che sia anche un mezzo per recuperare risorse aggiuntive. La scelta del luogo non compete a me, credo però che serva una risposta a prescindere da dove venga fatto".

