C'è Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, a guidare la delegazione del club spagnolo al pranzo UEFA con la dirigenza dell'Inter che sta andando in scena in un noto ristorante nel centro di Milano. "Ogni partita di Coppa è 50 e 50, arriviamo qui motivati e con la voglia di vincere anche contro una grande squadra come l'Inter. Se firmo per il pari? Io firmo per un risultato buono per l'Atletico", le parole del numero uno dei colchoneros ai cronisti, tra cui l'inviato di FcInternews.it.

C'è un favorito?

"Per me è 50 e 50".

E' la partita più importante dell'anno?

"Io credo sia molto importante, ma non la più importante dell'anno perché abbiamo altre sfide decisive. Questa è speciale perché è una gara di Champions".

Sarà una partita di duelli come ha detto Simeone?

"Io penso che la squadra darà tutto come sempre, stasera dimostreremo che abbiamo una grande rosa".

Come vede Llorente in attacco?

"Non è la prima volta che gioca lì, lo ha fatto anche in Inghilterra. Fortunatamente abbiamo giocatori che si possono intercambiare e giocare in difesa, attacco, ma pure da portieri".

Che risultato preferirebbe?

"Qualsiasi risultato che non sia la sconfitta".

FcIN - E' vero che Lautaro è stato vicino all'Atletico?

"Lautaro è un grande giocatore, effettivamente è vero che è stato molto vicino all'Atletico. Gli auguriamo buona fortuna. Non è voluto venire dai noi per le ragioni che sappiamo, ma resta un grande calciatore. Il rinnovo? Questa è una domanda per l’Inter".