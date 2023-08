Uscito dalla sede dell'Inter di Viale della Liberazione dopo un incontro con la dirigenza nerazzurra, l'agente Alejandro Camaño si è soffermato a lungo con i cronisti presenti per rispondere alle loro domande, in particolar modo sui suoi assistiti Lautaro Martinez e Achraf Hakimi. Le sue parole raccolte dal nostro inviato:

Quale è il motivo della visita?

"Una volta all'anno parliamo della situazione generale. Lautaro è il capitano, è molto felice qua in un club che ha un progetto sportivo molto buono, Parliamo della possibilità che lui sia ancora più felice. L'Inter è ben disposta verso di lui, c'è tempo di parlare del futuro. Lautaro è uno dei top 3 centravanti del mondo, non è una situazione facile, ma lui è l'uomo dell'Inter ed è molto felice qua. L'Inter è la squadra del cuore per me, quindi vogliamo che Lautaro sia 'mas feliz'. Non ci sono solo i soldi nel calcio, Lautaro è un supercompetitivo e credo che voglia un'Inter sempre più forte per vincere Champions e campionato. A lui piace giocare in una squadra forte".

Lautaro rimane al 100%?

"Ora a Lautaro piace stare nell'Inter e viceversa, quindi noi lavoriamo perché si arrivi a una situazione che renda tutti felici".

Offerte per Lautaro?

"Io parlo con tanti club, con tutti, ma Lautaro è il capitano dell'Inter. Il Madrid? E' la squadra più grande del mondo, a tanti giocatori piace giocare lì. Ma Lautaro gioca per i vicecampioni d'Europa, la squadra più forte nel mondo dopo il City".

Ritorno di Hakimi all'Inter?

"Come sanno tutti, ad Hakimi piace l'Inter, è stato recentemente anche a San Siro. Ora però è un giocatore del PSG, non so cosa succederà in futuro. E' stato molto felice a Milano per una stagione. Io ho visto tante cose nel calcio... Ma oggi ha un contratto col PSG".

L'offerta faraonica dall'Arabia Saudita per Lautaro.

"Non parlo di questo. Se un giocatore come Lautaro sente il senso di appartenenza verso l'Inter, i soldi vengono in secondo piano. E' il capitano, oggi pensa solo all'Inter".

