Intercettato dal nostro inviato all'assemblea di Assoagenti al Melià di Milano, Giovanni Branchini parla anche di Tiago Djalò e Mehdi Taremi, due giocatori in scadenza di contratto a giugno con Lille e Porto e finiti nella lista degli obiettivi dell'Inter.

FcIN - Il Decreto Crescita potrebbe togliere spazio sui parametri zero e i giocatori dall'estero?

"È uno di quegli strumenti utili in un modo e molto negativi in un altro. Si tratta di trovare il giusto equilibrio, ma ho la sensazione che ci sia la volontà di riscriverne il perimetro dando protezione ai giovani e ai giocatori di seconda fascia, mantenendo il vantaggio di essere competitivi nei giocatori di prima fascia che altrimenti non si ha la forza di conquistarli".

FcIN - Quindi un Taremi o un Tiago Djalò all'Inter quindi verrebbero per una questione di prestigio oppure resta fermo il fatto che avere uno strumento del genere pone un vantaggio?

"Il vantaggio è indubbio, ma penso che Tiago Djalò sia sicuramente in uscita ed è molto probabile che arrivi. Taremi è in una condizione diversa e ci sono dei dubbi sul fatto che ci sia una reale necessità di averlo. Il Decreto Crescita è comunque molto importante per il nostro calcio, ma va studiato con criterio ed equilibrio".

