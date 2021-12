Vidal scontento per il poco spazio, sulle sue tracce il Tottenham di Conte

La Tercera rivela che il giocatore si aspettava di giocare di più, oltre agli Spurs sulle sue tracce anche il Flamengo

Arturo Vidal non sta vivendo un momento particolarmente felice. Il grande stato di forma del centrocampo nerazzurro non gli sta permettendo di ritagliarsi spazio sufficiente in campo e gli sta dunque facendo valutare anche la possibilità di lasciare Milano prima del 30 giugno, quando scadrà il suo contratto. Come riportano fonti vicine al calciatore a La Tercera, il centrocampista cileno non è felice del poco spazio che Simone Inzaghi gli sta concedendo: in questa stagione in Serie A l’ex Juventus è sceso in campo in 10 delle 11 partite in cui era a disposizione, ma mai da titolare. Era convinto che questo potesse essere il suo anno, ma fin qui non è stato così. Anche per questo si sta guardando intorno.