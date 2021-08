Vidal: “Ignoro chi non credeva in me, è ora di iniziare una nuova sfida”

Il centrocampista cileno si prepara a tornare in campo all'Inter dopo una prima stagione in chiaroscuro

Arturo Vidal si prepara per una nuova stagione in nerazzurro, una stagione che dovrà essere quella dell’esplosione anche a Milano dopo una prima annata in chiaroscuro. Il centrocampista cileno parla così sui suoi social: “Non sono nato pronto, ho dovuto prepararmi. Affrontare i momenti difficili, superare gli ostacoli e imparare a ignorare chi non credeva in me. È ora di iniziare una nuova sfida, siamo tornati. Nuovi inizi”.