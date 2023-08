L'Inter di Simone Inzaghi continua a preparare la trasferta di Cagliari. La squadra nerazzurra, dopo l'esordio vincente in campionato contro il Monza, farà visita alla squadra di Ranieri per cercare il secondo successo consecutivo in Serie A. Ci sarà Darmian, completamente recuperato da ieri, mentre continua a lavorare ancora a parte Acerbi. Primo allenamento con i compagni di squadra per Sanchez, ufficializzato oggi in giornata dal club nerazzurro.