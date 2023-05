Sarà anche servito un autogol di Adolfo Gaich per sbloccare lo 0-0 al Bentegodi, dopo ben tre paratone di Lorenzo Montipò. Ma questo non può essere sufficiente per spiegare l'autentica mattanza che l'Inter ha messo in atto contro l'Hellas Verona, travolto 0-6 da quella che è tornata a essere una macchina da gol come non lo si vedeva da tempo. Simone Inzaghi opta ancora una volta per un ragionato turn over e dopo una prima fase di studio, con i padroni di casa bravi a chiudere gli spazi, il livello tecnico inizia a prevalere e nel giro di 7 minuti i nerazzurri segnano ben tre gol: l'involontario Gaich, il destro da distanza chilometrica di Hakan Calhanoglu e il tocco di Edin Dzeko ben servito da Lautaro Martinez. Partita praticamente già finita prima dell'intervallo, perché il Verona non sembra in grado di riprendersi da queste sberle.

La ripresa è pura accademia, ma non nega altre gioie per l'Inter sul tabellino. Apre Martinez con un pallonetto dolcissimo, prosegue ancora Dzeko con un sinistro chirurgico e, dopo una lunga serie di sostituzioni ben ponderate (dentro anche il baby Mattia Zanotti), in pieno recupero, la zampata del Toro: game, set and match. Un successo netto e inequivocabile che conferma il periodo di forma molto buono dell'Inter, capace anche di gestire le energie in vista di appuntamenti più complicati. E la notizia principale arriva dagli altri campi: Milan e Roma pareggiano e i nerazzurri sono soli al quarto posto in classifica.