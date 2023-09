"L'Inter ha una marcia in più, sa giocare in tanti modi e ha giocatori micidiali in area di rigore come Lautaro che ha trovato un ottimo compagno come Thuram". Così Juan Sebastian Veron, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla della nuova Inter. "La rosa è superiore a quella delle altre e può reggere il peso di una stagione lunga: non dimentichiamo il percorso nelle coppe della passata stagione - sottolinea l'argentino -. Pericoli? Milan e Napoli. Il Milan è forte nonostante i tanti cambi, il Napoli è campione e ha uno devastante come Osimhen".