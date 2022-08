L'Inter ha annunciato nella giornata di oggi di aver siglato una nuova partnership commerciale. E' stato, infatti, raggiunto un accordo di sponsorizzazione con HTH , operante nel settore delle scommesse e dell’entertainment sportivo, che diventa nuovo Official Regional Partner del club in Asia.

"In qualità di piattaforma sportiva digitale leader in Asia, HTH è stata profondamente coinvolta nell’intrattenimento sportivo digitale online per molti anni - si legge in una nota del club nerazzurro -. Basandosi su una solida tecnologia blockchain , è fortemente supportata dagli appassionati di sport. Sotto l’onda della digitalizzazione e della globalizzazione degli sport competitivi, HTH si impegna a creare una piattaforma di intrattenimento sportivo integrata conforme alle tendenze attuali, fornendo una piattaforma di intrattenimento sportivo diversificata confortevole, sicura e affidabile per gli appassionati di sport globali".