Arriva all'Inter un rinforzo per lo staff tecnico di Simone Inzaghi. L'FC Südtirol ha annunciato infatti il passaggio in nerazzurro del preparatore atletico riminese Andrea Arpili, arrivato in Alto Adige nell'estate del 2022. Il suo posto nel club altoatesino sarà preso da Nazareno Petrichiutto, già responsabile della Primavera.

