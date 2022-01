UFFICIALE – Eriksen al Brentford fino a fine stagione: la nota del club

Il ds Phil Giles dopo la firma: "Le discussioni con Christian sono iniziate quando abbiamo sentito che avrebbe lasciato l'Inter"

"Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Christian - ha commentato il suo nuovo manager Thomas Frank -. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'ho allenato e da allora sono successe molte cose. Christian all'epoca aveva 16 anni ed è diventato uno dei migliori centrocampisti in Premier League. Ha anche vinto trofei in tutta Europa ed è diventato la stella della nazionale danese. Abbiamo colto un'incredibile opportunità per portare un giocatore di livello mondiale al Brentford. Non si allena con una squadra da sette mesi, ma ha lavorato molto da solo. Sta bene, ma dovremo rimetterlo in forma e non vedo l'ora di vederlo lavorare con i giocatori e lo staff per tornare al suo livello più alto. Al suo meglio, Christian riesce a trovare i passaggi giusti ed è una minaccia in zona gol. E' anche ottimo sui calci piazzati, sia corner che punizioni. È un giocatore che trova una soluzione a ogni problema. Christian porterà anche esperienza di calcio di alto livello al Club. Mi aspetto che abbia un impatto nello spogliatoio e al Training Ground".