Il famigerato documento della UEFA che boccerebbe lo stadio di San Siro per gli Europei 2032 non esiste. In molti lo avevano supposto, ieri la supposizione è divenuta certezza per mezzo di una lettera arrivata da Palazzo Marino: “Si precisa che il Comune di Milano non dispone ad oggi di alcun parere da parte dell’associazione calcistica UEFA relativamente all’idoneità tecnica dello stadio G. Meazza. Cordiali saluti. Il Responsabile del Procedimento, Simona Collarini”. Questa infatti è la succinta risposta del Comune di Milano a un accesso agli atti effettuato il 10 settembre scorso dall’avvocato Veronica Dini, riportata dal quotidiano La Notizia.

Anche la UEFA ammette la defezione

Ai tempi dell'approvazione della vendita dell'area a Inter e Milan, l'assessora allo sport, Martina Riva, seguita poi dalla vice-sindaca Anna Scavuzzo, aveva infatti annunciato il documento UEFA come dirimente per la scelta dell’alienazione del Meazza a Inter e Milan. In realtà, l’assessora si riferiva a cinque fogli di calcolo elaborati del delegato Michele Uva, che sostenevano come il Meazza non avesse 11 dei 22 requisiti richiesti, tanto da tagliarlo fuori dall’Europeo. Un documento che però non ha l'egida del documento ufficiale UEFA, né risulta agli atti ufficiali del procedimento amministrativo alcuna bocciatura di Nyon. Un particolare importante, perché se un documento non è agli atti, allora per la PA non esiste. De resto, la stessa UEFA, interpellata da La Notizia, aveva risposto che “non esistono documenti ufficiali pubblici sullo stadio di San Siro”.