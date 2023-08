Thomas Tuchel è intervenuto in questi minuti in conferenza stampa e nei suoi discorsi davanti ai giornalisti c'è spazio anche per la situazione di Yann Sommer. "Non è facile per lui essere completamente libero e fiducioso - ha detto - C'è un desiderio da parte del giocatore, ma dobbiamo proteggere gli interessi del club. E' un grande portiere, importante anche per lo spogliatoio. Non è facile per lui. Ha un contratto, ovviamente potrebbe restare. Ma è normale per un giocatore avere altri pensieri. Per ora è il nostro portiere e Neuer sta cercando di tornare velocemente".