Tronchetti Provera: “Suning, per ora non vedo ombre. S. Siro? Mi auguro resti”

Il vp esecutivo di Pirelli: "Lo scudetto rimane un obiettivo, ma conta che la squadra diverta il pubblico e che dia l'impressione di fare qualcosa di straordinario"

Intervistato da Sportmediaset a margine dell'evento 'Charity Dinner Gala' di Milano, Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli, ha speso parole cariche di entusiasmo per descrivere l'Inter di Simone Inzaghi: "Trovare una squadra che gioca un bel calcio è una soddisfazione per tutti i tifosi, quindi grazie alla squadra, alla società e all'allenatore che sta facendo un lavoro fantastico. Negli ultimi 10 anni è in assoluto l'Inter più bella, gioca bene fino al 90'".