Tronchetti Provera: “L’Inter gioca un bel calcio, Inzaghi può aprire un ciclo”

Il numero uno di Pirelli: "I nuovi acquisti rinforzano la rosa. I giocatori devono continuare con questo spirito"

A margine della cerimonia per i 150 anni di Pirelli, Marco Tronchetti Provera si sofferma a parlare ai microfoni di Sky Sport del momento dell'Inter, esprimendo tutto il suo entusiasmo: "Io vedo un'Inter che gioca un bel calcio e questo per ogni tifoso è qualcosa che emoziona. La prima posizione è meritata, la squadra sta impegnandosi e devo dire che Simone Inzaghi ha dato un nuovo gioco. I due nuovi arrivi rafforzano la rosa e danno l'opportunità di avere cambi in zone delicate del campo. Mi sembrano mosse giuste".

"L'ho talmente negli occhi che per come è come se ci fosse ancora il marchio, non mi sono mai accorto che non ci fosse più. La squadra gioca un bel calcio e questo mi basta".