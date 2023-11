Andrea Toldo, attaccante del Padova e figlio di Francesco, ex portiere dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa del rapporto con il padre e dei suoi idoli. "Mio padre per me è un idolo. Non parla tanto di me, vuole lasciarmi il giusto spazio. Non giocare nel suo ruolo per me è una cosa favorevole perché ho meno pressioni. Fare l’attaccante mi piace molto perché è un ruolo da leader. Sono mancino e vorrei saper usare meglio anche il piede destro. Idolo? Mi piace molto Lautaro".

