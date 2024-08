Esordio col botto per Marcus Thuram, MVP di Genoa-Inter con una doppietta che non è però bastata ai nerazzurri per mettere in tasca i primi tre punti della stagione. Tikus non fa drammi e guarda avanti, mandando un messaggio di rassicurazione a tutto l'ambiente: "Non il risultato che speravamo. La stagione è ancora lunga. Torniamo a lavorare", scrive il francese in un post su Instagram.

