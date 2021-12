Thiago Motta: “Ho dei bei ricordi di Mourinho. Oggi è un’ispirazione per tutti”

L'allenatore dello Spezia ritrova lo Special One: "Con lui un bellissimo Triplete con l'Inter"

Lunedì sera, in occasione del match dell'Olimpico contro la Roma, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ritroverà José Mourinho, col quale fu protagonista della meravigliosa annata 2010 dell'Inter. Una stagione che l'ex centrocampista nerazzurro non può non dimenticare, come testimonia parlando del confronto col tecnico portoghese: "Ho dei bei ricordi, un bellissimo Triplete con un allenatore che oggi è un’ispirazione per tutti. La sua leadership, il suo modo di trasmettere la voglia di vincere, il suo carisma. In quel momento avevamo un giocatore di uno spessore mondiale come Samuel Eto’o, arrivato dal Barcellona da prima punta e a noi serviva uno sulla fascia, con Diego Milito numero 9. Mourinho lo ha fatto giocare a sinistra, cercando di motivarlo ed è stato uno dei più importanti. Noi abbiamo in squadra un contesto diverso, ma ragazzi come Emmanuel Gyasi che copre altri ruoli in cui può perdere la sua fase offensiva ma con la fisicità che ha e la sua mentalità è capace di arrivare in avanti e fare gol. Ci dà tanto e deve continuare così".