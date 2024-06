L'Inter ha nei sui piani il progetto della seconda squadra Under 23. L'ammissione è del responsabile del Settore Giovanile nerazzurro, Massimo Tarantino, durante l'intervento al 'Festival della Serie A' di Parma: "Il livello della prima squadra è così alto che è difficile per un nostro giovane inserirsi a breve, ma ci sono comunque giocatori con potenzialità per fare carriere di buon livello - le parole raccolte dai colleghi di TMW -.

Il discorso si sposta poi sullo specifico dell'Under 23: "Tutti i grandi club ce l’hanno in testa e tra questi anche l’Inter rifletterà per capire quando è il momento più opportuno. È un progetto non semplice ma ho la convinzione che nel prossimo futuro anche l’Inter allestirà una Under 23".