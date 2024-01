Ospite sulle frequenze di Radio TV Serie A, Andrea Stramaccioni ha allungato il suo sguardo oltre la finale di Supercoppa italiana di stasera, parlando così del derby d'Italia all'orizzonte che il prossimo 4 febbraio metterà di fronte Inter e Juve in uno scontro diretto rovente per lo scudetto: "L''Inter non può giocare per il pari, giocherà in un San Siro bollente, mentre la Juve certi ragionamenti li può fare - ha spiegato Strama -. In casa l'Inter deve vincere; se i bianconeri uscissero indenni, invece, sarebbe tanta roba. Il clima di nervosismo grava sui nerazzurri, Allegri ha creato un certo ambiente mediatico facendo passare il concetto che la sua squadra sta compiendo un miracolo. Se facciamo il giochino dei valori - ha chiosato - l'Inter è più completa e profonda a livello di rosa. Poi 11 contro 11 se la giocano, anche se il bagaglio d'esperienza è favorevole ai giocatori di Inzaghi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!