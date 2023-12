Lazio-Inter è senza dubbio la partita di Dejan Stankovic, portato in Italia dai biancocelesti e poi consacratosi in nerazzurro. Ecco le parole dell'attuale allenatore del Ferençvaros ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Lei studia per il grande ritorno in Italia?

"Perché no? La mia famiglia è lì, mia moglie fa avanti e indietro. Sto bene qui, dopo Stella Rossa e Samp, un ottimo allenamento per gestire pressioni e fare esperienza. Ma vediamo. Quando sarà il momento di tornare voglio essere pronto. Quello che io noto da fuori è la pressione: non è possibile che da un giorno all’altro passi da re a capro espiatorio. Bisogna dare più fiducia e tempo".

Domenica c’è Lazio-Inter, le sue due ex squadre.

"Parto dall’Inter. E dico la stessa cosa di quando l’ho sfidata con la Samp: fa paura. È un carrarmato. E ora ha molti meno alti e bassi, quello che fa la differenza. Barella dà il ritmo, è più concreto, alza meno le braccia. Calha e Micki sono le menti. I quinti di rado sbagliano una partita. Acerbi è un pilastro che tiene tutti nelle posizioni giuste. Forse ci si può aspettare qualcosa in più dai cambi in attacco. Ma l’Inter può arrivare in fondo a tutto".

E la sfida come finisce?

"Non so, ma non sottovaluterei la Lazio. Sarà una sfida spettacolare, grazie anche ai moduli differenti. Notte bella, come è sempre stata quando c’ero io".

Insomma, l’Inter è una spanna sopra tutte?

"Preparare le partite di settimana in settimana alla lunga è un vantaggio. La Juve può dare fastidio all’Inter. Ma se Inzaghi mantiene questo livello di organizzazione e concentrazione può tranquillamente arrivare in fondo al traguardo".

Lautaro è un fenomeno, ma quella pesca di Thuram è stata miracolosa. Più forti della LuLa?

"Diversi momenti, diversa Inter. Adesso viaggiano a una media spaventosa. Sono diversi, ora è Lautaro che fa la boa a Thuram. Il francese non corre, pattina. Se non lo fermi subito te lo trovi in area. Coppia fantastica, qualità, velocità e senso del gioco".