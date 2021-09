Stankovic e il rinnovo: “Moratti scrisse su un foglio, accettai senza guardare”

Deki ricorda il prolungamento di contratto con l'Inter raccontando un aneddoto con l'ex presidente

Nello speciale di DAZN con protagonista Massimo Moratti c'è spazio anche per il racconto di Dejan Stankovic sul rinnovo di contratto con il Biscione: "Quando ho prolungato il contratto sono andato da lui, abbiamo fatto il solito caffè e sigarettina - ricorda Deki -. Non è bello, ma se adesso parliamo di cose vere fa capire che signore era il presidente. Abbiamo parlato di calcio, di tutto, di cose private, delle famiglie. Poi lui prende la penna, scrive '4 anni' su un foglio bianco e mette 'MM'. Mi passa il foglietto e mi chiede: 'Va bene così?' Io, senza guardare il foglio, lo metto in tasca e gli dico: 'Va benissimo presidente'. Era così Massimo Moratti: qualsiasi cosa faceva, la faceva con il cuore in mano: potevano essere 1, 2, 4, 7, 10 anni, ma non cambiava nulla. Il suo gesto, il suo amore che aveva verso i suoi giocatori e la maglia era incredibile".