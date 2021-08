Sportitalia – Cena in corso tra Marotta e Lucci: nel menù Correa, ma Zapata resta in pole

Dopo il Dzeko-day, cena di mercato tra l'agente del Tucu e l'ad nerazzurro

Dopo aver portato a casa Inter Edin Dzeko, l'agente del bosniaco Alessandro Lucci è in questo momento a cena con l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta per concludere in bellezza una giornata che ha finalmente scritto il lieto fine di una trattativa più volte ad un passo dal compiersi ma mai convogliata a nozze prima di oggi. Non solo Dzeko però perché in questi ultimi e bollenti giorni di calciomercato, la squadra di Simone Inzaghi è alla ricerca di un altro attaccante. Secondo quanto riferisce Sportitalia, il piatto principale della cena di questa sera porta il nome di Joaquin Correa. L’argentino della Lazio, molto apprezzato da Inzaghi, è stato proposto ulteriormente dall'agente, ma la situazione è al momento complessa e resta al momento un piano B rispetto a Duvan Zapata, il preferito della lista dei desideri. Sullo sfondo resta sempre il nome di Scamacca, altro giocatore sotto l'egida di Lucci.