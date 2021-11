Sport1 – Adeyemi, mossa Inter: offerto un quinquennale. Ma occhio al BVB

I nerazzurri devono affrontare una folta concorrenza per assicurarsi il promettente attaccante del Salisburgo

Non si placano i rumors di mercato attorno a Karim Adeyemi, promettente attaccante del Salisburgo, sulle cui tracce ci sono club di mezza Europa. In particolare il Borussia Dortmund, pronto a pagare uno stipendio iniziale più alto di quello garantito a Jude Bellingham al suo arrivo in Germania. Oltre al BVB, sempre in pole position, spiegano i colleghi di Sport1, restano in corsa Psg, Liverpool, i due club di Madrid e l'Inter, la quale ha offerto al ragazzo un contratto quinquennale. Hanno bussato alla porta, inoltre, pure Tottenham e Newcastle, ma un trasferimento di questo tipo è escluso sia dal giocatore che dal club che detiene i diritti sportivo del suo cartellino.