"Lo scudetto? Non posso essere a favore di nessuno, ma l'Inter fino a questo momento ha indicato che ha molte delle potenzialità che ci vogliono in una squadra". Lo ha detto Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, parlando dei valori emersi in campionato in un'intervista esclusiva al Tg Poste.

Campione d'Italia con il Napoli nella passata stagione, Lucio parla così della sua nomination ai The Best FIFA Award come migliore tecnico assieme a Pep Guardiola e Simone Inzaghi: "Ho accolto la notizia con grandissimo entusiasmo, sono dentro un podio di grandissima qualità. Sono già felice di poter salire lì sopra, auguro ai miei avversari di poter vincere perché sono di grandissima levatura".