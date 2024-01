"È un po' l'extra time dell'anno passato, a tutti piacerebbe giocare questa partita". Lo dice a SportMediaset Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale ed ex tecnico del Napoli, prima della Supercoppa Italiana tra gli azzurri e l'Inter: "Io ho quella mezza dozzina di giocatori tosti dell'Inter nella mia squadra, la situazione mi renderà felice in qualsiasi modo finisca - ammette Lucio -. Ritengo sia corretta questa finale, Inter e Napoli se la meritano. Giocano un buon calcio, godibile anche all'estero e di confronto internazionale".

La difesa a tre potrebbe essere un pensiero per la Nazionale? La usano l'Inter, la Juve e adesso anche il Napoli...

"Riflessione giusta, è un po' il mio rompicapo. Il mio pensiero va anche lì, ma poi non mi piace perdere due esterni offensivi molto alti: di solito l'ampiezza non è marcabile e averne due alti, uno a destra e uno a sinistra, è una caratteristica che mi piacerebbe mantenere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!