Sole 24 Ore – Inter e Newcastle insieme, operazione difficile ma Pif ha una via anti-Uefa

Il punto del quotidiano economico sulla possibile cessione del club

Uno dei nodi che rendono complicato l'arrivo di Pif come socio per l'Inter è la normativa Uefa che non consente di avere delle multiproprietà che partecipano alla medesima competizione europea. "Le discussioni, secondo le indiscrezioni, sarebbero al momento ferme sulla struttura dell’operazione - scrive oggi il Sole 24 Ore riguardo al possibile interesse del fondo arabo per il club nerazzurro -. Uno degli escamotage potrebbe essere quello di utilizzare due veicoli societari differenti per comprare l’Inter, in modo che la proprietà giuridica non sia la medesima. Ma in ogni caso l’acquisto sembra complesso. Quello che ormai appare certo è che la vendita della squadra nerazzurra da parte di Suning, se verrà come sembra probabile annunciata nel 2022, non vedrà lo svolgimento delle trattative in Italia, se non probabilmente alla fine quando sarà necessaria una due diligence conclusiva sui conti e sugli asset del club".