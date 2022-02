Inter, Sneijder nella Hall of Fame: “Un onore, non vedo l’ora di tornare a S. Siro”

L'olandese: "L'Inter è una famiglia, e io sono onorato di farne parte"

Arrivata l'ufficialità dell'inserimento nella Hall of Fame dell'Inter, Wesley Sneijder ha ringraziato così i tifosi che lo hanno votato per l'ingresso tra i più grandi della storia nerazzurra: "Ringrazio tutti gli interisti per avermi scelto per la Inter Hall of Fame: è un grandissimo onore per me, sono davvero grato. Ai colori nerazzurri mi legano ricordi meravigliosi, che porto nel cuore. L'Inter è una famiglia e io sono onorato di farne parte. Nel 2010 abbiamo riscritto la storia con il Triplete: non vedo l'ora di tornare a San Siro per sentire di nuovo quelle sensazioni bellissime che non dimentico mai. Mi manca essere a Milano, nel nostro stadio, con i nostri colori. Spero di celebrare questo riconoscimento che mi avete dato assieme a voi. Per sempre, Forza Inter!".