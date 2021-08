SM – L’Inter non vuole vendere Lukaku: no al rilancio a 110 mln del Chelsea

Il club nerazzurro ha rifiutato l’offerta da 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, alzata a 110 stamattina

L’Inter non ha l’intenzione né la necessità di vendere Romelu Lukaku. Lo ribadisce Sport Mediaset, ricordando che Marotta e Ausilio ieri sera hanno declinato l’offerta del Chelsea da 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, alzata a 110 stamattina. L’Inter non vende Lukaku e Big Rom non se ne vuole andare da Milano.