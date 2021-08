Sky – Verso la Dinamo Kiev: ok Dzeko e D’Ambrosio, in due restano out

Inzaghi potrà contare sul centravanti bosniaco e sul difensore, ma non recupera né Gagliardini né Alexis Sanchez

Direttamente da Appiano Gentile arrivano notizie agrodolci per Simone Inzaghi. In vista dell'esordio in campionato contro il Genoa, in programma sabato 21 a San Siro (ore 18.30), il nuovo tecnico nerazzurro non potrà contare su Gagliardini e Sanchez. Per quanto motivo - spiega SkySport - è stato fondamentale il blitz per Dzeko, anche perché ci sarà da far fronte anche all'assenza per squalifica di Lautaro. Per il resto, recuperato D'Ambrosio, che assieme al bosniaco sarà a disposizione già per il test con la Dinamo Kiev, l'ultimo del pre-campionato.