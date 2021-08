Sky – Lukaku se ne va al Chelsea: Big Rom è in volo verso Londra

L'attaccante belga, dopo la tappa intermedia a Monte Carlo, si è imbarcato sul volo assieme all'agente Pastorello

Romelu Lukaku, proprio in questi minuti, è in volo verso Londra per definire e ufficializzare il suo ennesimo matrimonio con il Chelsea. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, l'attaccante belga, dopo la tappa intermedia a Monte Carlo che ha seguito la prima parte di visite mediche svolte a Milano, si è imbarcato sul volo verso la capitale inglese assieme al suo agente Federico Pastorello. "La tappa intermedia è stata una questione di logistica e di meeting organizzativi, al termine della quale l'attaccante belga è potuto finalmente volare in Inghilterra per completare il suo trasferimento al Chelsea", sottolinea Di Marzio.