Sky – Inter, Lukaku complicatissimo. Kolarov e Vecino in uscita: la strategia

Anche Sensi e Satriano potrebbero partire a gennaio

Un ritorno all'Inter di Romelu Lukaku rimane un'opzione complicatissima, secondo i colleghi di Sky Sport, alla luce dell'importante investimento fatto dal Chelsea non più tardi di quattro mesi fa (115 milioni di euro il costo del suo cartellino). In vista della sessione invernale, che aprirà le sue porte ufficialmente domani, la strategia del club nerazzurro non cambia: "nessun investimento è da mettere in preventivo, i movimenti in entrata saranno volti a migliorare la rosa solo come conseguenza di eventuali cessioni", precisano i colleghi.