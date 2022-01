Skriniar: “Seconda stella un sogno, siamo i più forti. Inzaghi uno di noi”

Le parole del difensore centrale nerazzurro ai canali di DAZN

Egle Patané

Lunga intervista di Milan Skriniar ai microfoni di DAZN, per la rubrica 'Uno contro uno'. Di seguito tutte le dichiarazioni del difensore centrale slovacco.

Ormai il tuo soprannome è Skrigno.

"Qualcuno ancora mi chiama Milan, ma pochi".

Siete forti quest'anno?!?

"Sì, siamo una buona squadra".

Possiamo dire che difensivamente parlando sei il più forte in Italia nell'uno contro uno?

"Non so se sono il più forte, ma quando gioco contro gli avversari guardo i video e i movimenti che fanno. Magari anche per quello è più facile leggere le loro giocate, se hanno qualità".

Quindi studi gli avversari in video?

"Non è che li studio...Però gioco in Serie A ormai da cinque anni, non dico che sono sempre gli stessi giocatori ma guardo tanti video dei giocatori avversari, sicuramente anche loro lo fanno, quindi è un po' più facile leggere le giocate".

Con Bastoni e De Vrij è la difesa più forte in cui hai giocato?

"Sì, direi di sì, abbiamo vinto anche lo scudetto. Devo dire che da quando sono qua penso sia la più forte".

Qual è la coppia difensiva più forte e il difensore più forte?

"In questo momento il Napoli è la difesa con meno gol subiti se non sbaglio. Vuol dire che sono forti sicuramente, ma penso che riusciremo a superarli, quindi penso che siamo noi i più forti".

Con Inzaghi come ti trovi?

"Molto bene, ma non solo io, penso che tutti i ragazzi si stanno trovando molto bene. È come fosse uno di noi. Giocava ancora un po' di anni fa, è una persona per bene. È come una sorta di compagno di squadra. Ci troviamo molto bene davvero".

L'attaccante più forte che hai marcato in carriera?

"Attaccante, come numero 9 direi Lukaku. Era difficile da marcare, meno male solo negli allenamenti. Edin Dzeko mi dava sicuramente fastidio quando era un avversario, è grosso e protegge bene la palla, anche lui è difficile da marcare. Come esterno ce ne sono tanti, quest'anno magari Vinicius, che è velocissimo, è difficilissimo da marcare".

Su Bastoni:

"Lo chiamo Gerry, come la giraffa. È altissimo, ha questo collo lungo e lo chiamo in questo modo".

Che rapporto avete?

"Bellissimo, è mio fratello. Da quando è arrivato lui ci siamo trovati sempre benissimo, stiamo sempre insieme anche in camera e a guardare le partite. Siamo sempre insieme".

Su Pinamonti

"È un altro fratello, lui c'era già quando sono arrivato qui all'Inter e siamo subito diventati amici. Abitava vicino a casa mia e lo portavo agli allenamenti perché non aveva ancora la patente, era un bambino. È un bravissimo ragazzo e gli voglio bene davvero. Ci sentiamo quasi ogni giorno. È diventato grande? È diventato più grande di me adesso".

Su Eriksen:

"Ho vissuto malissimo quello che gli è successo. Mi sono spaventato tantissimo quando l'ho visto a terra, non sapevamo niente perché eravamo in Russia e il telecronista parlava in russo, non capivamo niente, non sapevamo nulla, quindi ero tanto spaventato. Poi quando ho visto la foto in cui si vedeva che era sveglio ero contento. Sicuramente ci siamo rimasti tutti male. Christian non può più giocare in Italia ma credo che in questo momento è più importante la salute, per lui e la sua famiglia. Ora sta bene e sono molto contento".

Pensi alla fascia di capitano? Ti piacerebbe?

"Mi piacerebbe sicuramente, perché essere capitano dell'Inter è una cosa bellissima. Però non penso questo. Secondo me non è capitano solo chi ha la fascia al braccio, ma chiunque in campo può metterci del suo, aiutare la squadra ed essere capitano".

La seconda stella?

"L'obiettivo è quello e stiamo lavorando per quello. Siamo un gruppo forte e lo stiamo dimostrando ogni giorno. Abbiamo giocatori fortissimi e uno staff fantastico, ci troviamo bene e spero che continueremo così fino all'ultima giornata. Poi vediamo cosa succede, ma l'obiettivo è la seconda stella, un sogno per noi".

Miglior partita della tua carriera?

"La prima in Champions League".

Che Nazione vorresti visitare?

"Non sono mai stato in America".

Il tuo idolo?

"Quando ero bambino era Ronaldo il Fenomeno perché giocavo in attacco quando ero giovane e allora era il giocatore più forte che c'era".

La tua più grande paura?

"La salute della mia famiglia".

Il compagno di squadra che cucina meglio?

"Non ho idea".

Il compagno di squadra che ti fa più ridere?

"Sono tanti. Dimarco, Cordaz, Bastoni, Barella, Brozovic, Ranocchia, sono tanti. Ognuno ha qualcosa di suo e sono davvero tanti".

La canzone che ascolti prima delle partite?

"Quella nuova dell'Inter. La ascoltiamo sempre in pullman, una cuffia la metto io e una Gerry. La ascoltiamo sempre in pullman".

È questione di scaramanzia?

"No, no. Non ascoltiamo solo questa, ascoltiamo sempre le canzoni italiane".