Termina al playoff l'avventura europea dell'Inter U19. Così come la scorsa stagione, i nerazzurri di Cristian Chivu devono arrendersi a un passo dagli ottavi della Youth League. Stavolta la delusione arriva in Polonia, dove il Rukh Lviv passa il turno solo ai calci di rigore, dopo che nei 90 minuti il risultato era stato di 1-1. Nel primo tempo l'Inter è un po' cointratta ma concede poco agli avversari, fino alla mezz'ora quando un'indecisione difensiva manda in porta Panchenko. La reazione c'è ma è piuttosto sterile, con il portiere Hereta che viene impegnato nei limiti. Dopo l'intervallo però i nerazzurri cambiano marcia e iniziano a creare diverse occasioni da gol, fino a trovarlo con Esposito che di esterno mette la palla in rete. Da quel momento l'Inter continua a spingere ma un po' per imprecisione e un po' per l'ottima prova dell'estremo difensore ucraino la seconda rete non arriva.

Si va così ai calci di rigore e Fontanarosa ha quello che sancirebbe la qualificazione, ma lo sbaglia. Non fa meglio di lui Stankovic subito dopo, e Roman può liberare l'urlo di gioia dei suoi compagni di squadra firmando il penalty decisivo. Davvero un peccato per quanto visto sul rettangolo di gioco e per come si è sviluppata la lotteria dei rigori. Adesso Chivu dovrà motivare la squadra per uscire dalla zona pericolosa in classifica in campionato e dare un senso a questa stagione finora avara di soddisfazioni.

IL TABELLINO

RUKH LVIV-INTER 1-1 (5-4 D.C.R.)

Reti: 30' Panchenko (R), 52' Esposito (I).

RUKH LVIV: 1 Hereta (12 Vanisvkyi 90'+2); 11 Kitela, 3 Sliubyk, 4 Kholod, 18 Roman; 8 Rusiak, 6 Sapuha, 20 Pidhurskyi; 7 Stoliarchuk, 14 Dobrianskyi (13 Kasarda 68'); 17 Panchenko (10 Kvas 81'). A disposizione: 2 Tovarnytskyi, 5 Boiko, 15 Mykhalchuk, 19 Hereha. Allenatore: Vitaliy Ponomarov.

INTER: 1 Calligaris; 2 Zanotti, 5 Kassama, 6 Fontanarosa, 3 Pelamatti; 10 Carboni, 4 Stankovic, 8 Kamate (16 Martini 77'); 7 Owusu (18 Curatolo 74'), 9 Esposito, 11 Iliev. A disposizione: 12 Botis, 13 Nezirevic, 14 Di Maggio, 15 Stante, 20 Sarr. Allenatore: Cristian Chivu

Recuperi: 2', 3'.

Rigori: Iliev (I) alto, Kitela (R) parato, Curatolo (I) gol, Sliubyk (R) gol, Esposito (I) gol, Pidhurskyi (R) gol, Carboni (I) gol, Kvas (R) alto, Fontanarosa (I) fuori, Sapuha (R) gol, Stankovic (I) parato, Roman (R) gol.

RIVIVI IL LIVE

Roiman segna! (5-4)

Stankovic sbaglia! (4-4)

Sapuha segna! (4-4)

Fontanarosa sbaglia! (3-4)

Kvas sbaglia! (3-4)

Carboni segna! (3-4)

Pidhurskyi segna! (3-3)

Esposito segna! (2-3)

Sliubyk segna! (2-2)

Curatolo segna! (1-2)

Kitela sbaglia! (1-1)

Iliev sbaglia! (1-1)

COMINCIANO I RIGORI

94' - L'arbitro fischia la fine della partita, si va ai calci di rigore per decidere chi passa il turno.

93' - Ammonizione per Sapuha che commette fallo su Zanotti.

92' - Cambio di portieri nel Rukh Lviv: Vanivskyi per Hereta

90' - Due ammonizioni nel giro di pochi secondi: sul taccuino dei cattivi Pidhurskyi (proteste) e Carboni (fallo su Rusiak). Tre minuti di recupero.