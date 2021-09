Shakhtar, De Zerbi: “Con l’Inter gara dura. Loro e Milan favoriti per il titolo”

Le parole dell'allenatore degli ucraini, prossimi avversari dei nerazzurri in Champions League

"Da italiano sono felice di affrontare una squadra del mio Paese, ma conosco la forza dell’Inter. Sarà una partita molto complicata per noi, abbiamo grande rispetto per i nostri avversari". Queste le dichiarazioni a Sportitalia di Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk. Martedì, a Kiev, la partita di Champions contro i campioni d'Italia. "Avrò l'occasione di confrontarmi con un allenatore come Simone Inzaghi che conosco da tempo e che ammiro tanto. Noi siamo ancora una squadra in costruzione. Come vedo la Serie A? La partenza del Napoli non mi sorprende: Luciano Spalletti è un bravissimo allenatore e ha a sua disposizione un organico molto importante. Faranno delle grandi cose. Ma a mio parere Inter e Milan sono le squadre più forti e complete".