L'interista Marcus Thuram è stato inserito tra i giocatori candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre assieme a Federico Gatti (Juventus), Albert Gudmundsson (Genoa), Romelu Lukaku (Roma), Christian Pulisic (Milan) e Joshua Zirkzee (Bologna). La sestina è stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 18ª del campionato. E' possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link.

