Serie A, pronti nuovo protocollo stile UEFA e ricorsi contro le Asl

Ricorsi contro le Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene dello scorso 30 dicembre

Come anticipato prima da Sky Sport, pare sempre più plausibile l'indiscrezione secondo la quale la Lega Serie A si appresta ad adottare un nuovo protocollo per fronteggiare l'emergenza Covid, oggi tornata a spaventare e bloccare il calcio. Dopo il Consiglio di Lega straordinario indetto qualche ora fa, verrà stilato un nuovo protocollo in stile Uefa - rende noto l'ANSA che specifica: con 13 giocatori disponibili portiere incluso, i club avranno l’obbligo di scendere in campo. La Lega farà ricorso al Tar contro i provvedimenti varati da parte delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso.