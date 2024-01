C'è parecchia Inter nella Top 11 del girone d'andata stilata dall'agenzia Opta, calcolata in base ai loro dati statistici. Nella formazione ideale dei primi 19 turni di campionato, davanti a Michele Di Gregorio c'è una difesa a metà tra nerazzurri e bianconeri, con gli azzurri dell'Inter Federico Dimarco e Francesco Acerbi insieme ai brasiliani della Juventus Bremer e Danilo. Hakan Calhanoglu compone con il fiorentino Arthur la mediana, sulla trequarti ecco Christian Pulisic, Alfred Gudmundsson e Matias Soulé alle spalle di Lautaro Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!