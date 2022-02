Sensi: “Debutto bellissimo, il gol mi mancava. Per me la Samp è una rampa di lancio”

Le parole del centrocampista dopo la rete nel 4-0 rifilato dalla Samp alla Sassuolo

Gol all'esordio in blucerchiato per Stefano Sensi, che dopo aver lasciato l'Inter con la rete decisiva in Coppa Italia contro l'Empoli trova il guizzo vincente anche nel poker della Samp sul Sassuolo: "Debutto bellissimo, sono contento per il gol perché mi mancava ma soprattutto per la vittoria che era troppo importante per noi" dice il centrocampista ai microfoni di DAZN.