Scaroni: “Stadio, siamo ottimisti. Rassicurati sulla situazione finanziaria dell’Inter”

Il presidente dei rossoneri: "Il sindaco concorda sul fatto che serva un impianto di livello per far sì che le due milanesi smettano di vendere gioielli come Lukaku e Donnarumma"

Dopo aver discusso l'esercizio di bilancio 2020-21 del Milan durante l'assemblea degli azionisti, Paolo Scaroni , presidente dei rossoneri, ha partecipato al 'question time' con i giornalisti accreditati. Rispondendo anche alle loro curiosità relative al nuovo stadio, dossier aggiornato ieri dopo l'incontro con l'Inter e il sindaco Beppe Sala : "Sono convinto che non potremo tornare protagonisti, se non avremo stadi moderni, comparabili a quelli delle squadre con cui giochiamo in Champions League - le sue parole riportate da MilanNews.it -. Sono quasi due anni che ne parliamo, lunedì abbiamo avuto un incontro con Sala e ne sono uscito confortato. Il sindaco concorda sul fatto che serva uno stadio di livello per far sì che le due squadre milanesi smettano di vendere i loro gioielli come Lukaku e Donnarumma. Serve uno stadio che aumenti le nostre entrate e che la partita diventi un evento. Ho avuto parole di rassicurazione da parte del sindaco. Dobbiamo mettere a punto dei dettagli sui progetti di real estate. Siamo ottimisti, fiduciosi, ci stiamo muovendo con rapidità per iniziare quanto prima".

In seguito, il numero uno del club di via Aldo Rossi ha aggiunto: "Premesso che abbiamo in animo di incontrare l'amministrazione comunale nei prossimi giorni, noi dobbiamo costruire il nuovo stadio accanto a San Siro: non ci sono dubbi. Dall'altro lato, tutto il progetto real estate che avevamo formulato due anni fa richiede una revisione. I tempi e le esigenze sono cambiate rispetto a due anni fa. La nostra idea è di procedere in due fasi. Da una parte partire sullo stadio, dall'altro rivedere insieme all'amministrazione il progetto di Real Estate per renderlo coerente alle esigenze di tutti. I club hanno bisogno di uno stadio adeguato per competere in Europa. Per il resto, ne possiamo parlare con calma, troveremo un punto d'arrivo. Non si è parlato delle finanze dell'Inter. Più soldi dal Milan per supportare i nerazzurri? Il problema non si pone perché siamo stati rassicurati sulla situazione finanziaria dell'Inter. Il tema per il momento non è all'ordine del giorno".