Scaroni: “Con Sala riparte il progetto stadio. Ristrutturare il Meazza? No”

Il presidente del Milan parla anche della corsa Scudetto: "L'obiettivo è la Champions, se ci arriviamo da campioni è meglio"

Ufficializzata la riconferma di Beppe Sala come sindaco di Milano, la partita per il nuovo stadio di San Siro torna a diventare uno dei temi caldi della nuova agenda di Palazzo Marino. Intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', il presidente del Milan Paolo Scaroni torna a parlare della questione: "Sono contento della conferma di Sala perché riparte a tutta velocità il progetto stadio. Questa è una delle condizioni chiave perché il Milan e tutte le altre squadre riprendano un cammino virtuoso. Senza stadi nuovi la Serie A è destinata a scendere e non a salire. Ho scritto subito a Sala per le congratulazioni e lui mi ha risposto in modo simpatico. Lui è interista, quindi dice che convoca noi e il Milan per riprendere in mano il progetto. Poi spiego un'altra cosa: premesso che il progetto presentato prevede il nuovo stadio a fianco di San Siro e Sala ha detto che con le modifiche fatte il progetto va bene, non riesco a capire come si possa pensare ad una ristrutturazione pesante del Meazza dove si gioca due volte a settimana. Ogni tre giorni entrano 50mila persone, non riesco a pensare a dei maxi cantieri con tanti operai dentro. Si dovrebbe giocare in un altro stadio per consentire che procedano i lavori senza rischi. E dove dovrebbero andare Inter e Milan? Semplicemente, uno stadio che le accolga non esiste. Non capisco come certe intenzioni potrebbero realizzarsi".