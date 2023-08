A margine della netta sconfitta subita dall'Atalanta in terra tedesca contro l'Union Berlino, Gian Piero Gasperini ha avuto modo di parlare anche di Gianluca Scamacca, attaccante promesso sposo della Dea: "Aspettiamo l'ufficialità, chiaramente", ha detto Gasp ai canali ufficiali del club bergamasco senza sbilanciarsi sull'affare ormai concluso. Per poi aggiungere: "Da lunedì ho la necessità di cominciare a 'sintetizzare' la rosa, anche a costo di essere in numero inferiore. Stiamo giocando partite di mercoledì e di giovedì, questo andava bene fino adesso, ma ora dobbiamo cominciare a 'stringere'".

