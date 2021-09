Satriano: “Inter grande esperienza, che giochi o meno. Ho detto no all’Italia”

Il ragazzo di Inzaghi si racconta a Canal 10: "Qui ci sono giocatori di altissimo livello, cerco di imparare da tutti"

Martin Satriano a tutto tondo. Il giovane attaccante che ha convinto Simone Inzaghi a tenerlo con sé all'Inter dopo l'eccellente precampionato disputato è stato intervistato dall'emittente uruguayana Canal 10 nel corso di 'Punto Penal', alla quale ha raccontato la sua felicità per il momento che sta vivendo: "Sono davvero contento per tutto quello che sto vivendo con la squadra dell'Inter, sto condividendo un'esperienza con giocatori di altissimo livello. Per me vale molto e a volte non mi rendo conto di dove sono, ma è molto bello essere lì con giocatori come Vecino, Lautaro, Alexis Sanchez, Kolarov, Perisic, indipendentemente dal fatto che scenda in campo o meno, è una grande esperienza. Cerco di imparare da tutti. Sono qui da un anno e mezzo. Quando sono arrivato sono passato alla formazione Primavera, ho giocato tre partite prima dello stop per la pandemia. Ma quando abbiamo ripreso già mi allenavo con la prima squadra. L'ultima stagione l'ho giocata al completo con la Primavera, ma facendo allenamenti con i grandi”. Satriano ha anche spiegato di avere ricevuto una proposta dalla Federcalcio italiana per aggregarsi alle Nazionali giovanili azzurre: "È bello perché significa che sto facendo bene le cose, ma è una cosa che non metto in discussione, io sono uruguaiano".